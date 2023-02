Ce dimanche 26 février a lieu la 75ème édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le tenant du titre, Fabio Jakobsen sera au départ. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

La 75ème édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne a lieu ce dimanche 26 février. Créée en 1945, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) s’était imposé devant Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic). Cette année, le Néerlandais tentera de conserver sa victoire. Il devra se méfier de Belges, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Jasper Philispen (Alpecin-Deceunicnk).

Le parcours de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023

Plusieurs difficultés seront à escalader pour les coureurs à mi-parcours, comme le Mont Saint Laurent (1,2 km à 7,3%) ou encore la Côte du Trieu (1,2 km à 7,1%). Les 50 derniers kilomètres sont plats et favoriseront un sprint massif dans les rues de Kuurne.

Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

« J’ai surtout hâte de participer à l’ensemble du week-end d’ouverture pour la première fois de ma carrière. Ça me fait plaisir d’être cité parmi les prétendants, mais je ne me considère pas comme le grand favori. Beaucoup d’autres grosses formations seront au départ, il faut le souligner. L’objectif sera d’apprendre autant que possible, mais il est clair que je ne laisserai pas filer ma chance si elle venait à se présenter. Tout dépendra du déroulement de la course, il faudra que notre équipe reste attentive. Bien sûr, je peux compter sur mon sprint dans la dernière ligne droite, mais attendre le sprint final n’est parfois pas la meilleure tactique lors des classiques. Les efforts courts dans les bosses devraient bien me convenir et si le scénario le permet, je chercherai à me joindre à des mouvements intéressants, comme mes coéquipiers de Lotto Dstny, d’ailleurs. »

Les favoris de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Le sprinter belge sera l’un des grands favoris.





Avec déjà 3 victoires cette saison, il est en grande forme.





Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team)

Vainqueur d’étape sur le Tour de l’Algarve, le Norvégien est en forme.





Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

Le sprinter belge sera le leader de la formation Bora-Hansgrohe.





Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step)

Le champion d’Europe tentera de conserver sa victoire.





Pascal Ackermann (UAE Team Emirates)

Le sprinter allemand sera l’un des outsiders.





Bryan Coquard (Cofidis)

Vainqueur d’étape sur le Santos Tour Down Under, le « Coq » sera à surveiller.





Paul Penhoët (Groupama-FDJ)

Pour sa première saison en World Tour, le jeune français a pris de belles places d’honneur.

Comment suivre la course ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport 2.