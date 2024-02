Jan Tratnik a remporté, ce samedi, la 79ᵉ édition de l’Omloop Het Nieuwsblad. À plus de 120 kilomètres de l’arrivée, le peloton casse en deux et un groupe d’une trentaine de coureurs revient sur la tête de course. Dans le peloton, on retrouve plusieurs outsiders piégés comme Stefan Küng, (Groupama-FDJ), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Tim Wellens (UAE Team Emirates) ou encore Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). En supériorité numérique à l’avant de la course, la Visma | Lease a Bike accélère dans le Wolvenberg et on retrouve six coureurs à l’avant : Matteo Jorgenson, Christophe Laporte, Wout van Aert, Tom Skujins, Tom Pidcock et Arnaud De Lie.

Sale journée pour Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) qui a abandonné après deux chutes et une crevaison. À 20 kilomètres de l’arrivée, Matteo Jorgenson accélère et s’en va seul. Derrière, dans le mur de Grammont, Tim Wellens (UAE Team Emirates) revient sur le groupe de poursuivants tandis que le peloton revient à son tour dans le Bosberg. À 9 kilomètres de l’arrivée, Jan Tratnik profite de nouveau de la supériorité des Visma | Lease a Bike pour s’échapper, suivi par Nils Politt (UAE Team Emirates). Les deux hommes de tête résistent au retour du peloton et Tratnik s’impose devant Politt au sprint. Wout van Aert complète le podium.

https://twitter.com/Eurosport_ES/status/1761404364382453999

Le classement de l’Omloop Het Nieuwsblad