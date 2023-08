Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Renewi Tour. Au terme de cette dernière étape, longue de 187,3 km entre Riemst et Bilzen, le Slovène a réglé au sprint un groupe de cinq coureurs. Il devance Metteo Trentin (UAE Team Emirates) et Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck). Avec un final jugé trop dangereux par les coureurs, les temps pour le général ont été figés à 5 kilomètres de l’arrivée. Régulier tout au long de ces 5 jours de course, Tim Wellens (UAE Team Emirates) remporte le classement général de l’épreuve pour la troisième fois de sa carrière. Sur le podium final, il devance Florian Vermeersch (Lotto Dstny) et Yves Lampaert (Soudal Quick-Step).

Relive the final kilometer of the final stage where @matmohoric @BHRVictorious takes the stage win in a sprint with five riders 🔥🥇#RenewiTour pic.twitter.com/2V58DrOamD — Renewi Tour (@RenewiTour) August 27, 2023

