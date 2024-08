Le Renewi Tour s’élance ce mercredi. Mathieu van der Poel, Tim Wellens, Filippo Ganna… Voici le parcours et les favoris.

La 19ᵉ édition du Renewi Tour a lieu du 28 août au 1ᵉʳ septembre. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes dont un contre-la-montre individuel et un dernier jour de course aux allures de classique. L’an dernier, Tim Wellens (UAE Team Emirates) avait remporté le classement général devant Florian Vermeersch (Lotto Dstny) et Yves Lampaert (Soudal Quick-Step). Cette année, le Belge sera parmi les favoris avec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ou encore Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Le palmarès du Renewi Tour

Les parcours du Renewi Tour 2024

1ʳᵉ étape : Riemst → Bilzen (163,6 km)

2ᵉ étape (CLM individuel) : Tessenderlo → Tessenderlo (15,4 km)

3ᵉ étape : Blankenberge → Ardooie (185,5 km)

4ᵉ étape : Oostburg → Aalter (178,5 km)

5ᵉ étape : Menin → Grammont (202,7 km)

Les favoris du Renewi Tour 2024





Tim Wellens (UAE Team Emirates) ★★★★





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ★★★





Mathieu van der Poel (Alepcin-Deceuninck) ★★★





Jasper Stuyven (Lidl-Trek) ★★





Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) ★★





Nils Politt (UAE Team Emirates) ★★





Jonathan Milan (Lidl-Trek) ★





Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) ★





Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ★





Comment suivre le Renewi Tour 2024 ?

Le Renewi Tour 2024 sera à suivre sur Eurosport/Max.