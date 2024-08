Alec Segaert (Lotto Dstny) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Renewi Tour. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 15,4 km autour de Tessenderlo, le Belge a signé le meilleur temps en 16:59″, à plus de 54 Km/h de moyenne. Il devance Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), +07″, et Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), +10″. À 21 ans, Segaert fait coup double et s’empare de la tête du classement général de ce Renewi Tour.

Le classement de la 2ᵉ étape du Renewi Tour

Alec Segaert Magnus Sheffield Stefan Bissegger

