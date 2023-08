Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Renewi Tour. Au terme de ce contre-la-montre de 13,6 km autour de Sluis, le champion de Grande-Bretagne de l’exercice a signé le meilleur temps en 15:05″. À seulement 19 ans, le Britannique prouve qu’il figure déjà parmi les meilleurs rouleurs du monde, deux semaines après avoir terminé 3ᵉ des championnats du monde du CLM. Joshua Tarling devance Tim Wellens (UAE Team Emirates), +14″ et Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), +18″. Le coureur d’Ineos Grenadiers s’empare également de la tête du classement général.

Joshua Tarling sets the fastest time. The Brit achieved an average of 54 kph.#RenewiTour pic.twitter.com/GFrT3musgu

— Renewi Tour (@RenewiTour) August 24, 2023