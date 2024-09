Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Renewi Tour. À 26 kilomètres de l’arrivée, Tim Wellens (UAE Team Emirates) accélère dans le Mur de Grammont, en compagnie d’Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Après s’être isolé dans le final, le champion de Belgique s’impose à Geraardsbergen sur cette dernière étape devant son compatriote de la formation UAE Team Emirates. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) prend la 3ᵉ place. Tim Wellens remporte le classement général du Renewi Tour pour la deuxième année consécutive et pour la quatrième fois de sa carrière. Sur le podium final, il devance Alec Segaert (Lotto Dsnty) et Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike).

A wonderful apotheosis of this Renewi Tour! 🥵 The stage win for Belgian champion Arnaud De Lie 🇧🇪 , the final GC victory for defending champion @Tim_Wellens! #RenewiTour pic.twitter.com/VrbL5jHKbe — Renewi Tour (@RenewiTour) September 1, 2024

Le classement de la 5ᵉ étape du Renewi Tour

Arnaud De Lie Tim Wellens Valentin Madouas

Results powered by FirstCycling.com