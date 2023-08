Matteo Trentin, Michael Storer, Alberto Dainese et 4 autres coureurs rejoindront la Tudor Pro Cycling Team dès 2024.

La Tudor Pro Cycling Team vient d’annoncer l’arrivée de 7 coureurs en 2024. L’équipe UCI Pro Team souhaite accéder au plus haut niveau et vient de recruter plusieurs coureurs pour atteindre cet objectif. Dès la saison prochaine, Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Michael Storer (Groupama-FDJ) ou encore Alexander Krieger (Alpecin-Deceunicnk) viendront renforcer l’équipe. Trois coureurs de la DSM ont également été recrutés avec : Alberto Dainese, Marius Mayrhofer et Florian Stork. 3ᵉ du Giro U23 cette année et membre de l’équipe Development de la Tudor, Hannes Wilksch rejoindra la formation suisse dès 2024.

Les 7 recrues de la Tudor Pro Cycling Team