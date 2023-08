Pavel Sivakov s’est engagé avec l’équipe UAE Team Emirates. Le coureur français a signé pour trois saisons.

C’était une rumeur depuis quelques semaines et c’est désormais officiel, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) évoluera au sein de l’équipe UAE Team Emirates dès 2024. Le Français a signé pour trois saisons avec l’équipe émiratie. Vainqueur du classement général du Tour des Alpes et de Pologne en 2019, il a également remporté le Tour de Burgos l’an dernier. Sivakov viendra renforcer l’équipe en montagne, autour des leaders : Tadej Pogacar, Juan Ayuso et Joao Almeida.

Pavel Sivakov :

« Je suis vraiment ravi de rejoindre UAE Team Emirates l’année prochaine. Cela va ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière après les 6 dernières années chez Ineos. Bien sûr, cela va être un grand changement pour moi, mais j’ai vraiment hâte de rejoindre le projet UAE. J’ai vu comment l’équipe s’est développée au fil des ans et je suis heureux d’en faire partie, à la fois pour essayer de gagner des courses et pour aider à gagner des courses ».

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Pavel dans notre équipe pour les années à venir. Il a montré ses capacités à la fois en tant que gagnant et en tant que travailleur et nous pensons qu’il peut bien s’intégrer à notre équipe. Il est encore jeune avec une marge de progression, mais possède également de l’expérience au plus haut niveau, nous sommes donc confiants de voir le meilleur de lui au cours des prochaines années avec nous ».