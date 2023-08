Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke ont prolongé leur contrat avec l’équipe Soudal Quick-Step jusqu’à fin 2025.

Les deux Belges Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke ont prolongé au sein de la formation Soudal Quick-Step. À 23 ans, Ilan Van Wilder a terminé 3ᵉ du Tour d’Algarve et 12ᵉ du Tour d’Italie cette saison. Louis Vervaeke a lui pris la 2ᵉ place du Trofeo Calvia en début d’année. Les deux coureurs ont prolongé jusqu’en 2025 avec la Soudal Quick-Step.

We are beyond delighted to announce that both @IlanWilder & @LouisVervaeke have signed a new contract with Soudal Quick-Step: https://t.co/qxHmaGqvw3 pic.twitter.com/GxjFcc9GYm — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 4, 2023

Ilan Van Wilder

« Pour moi, c’est important d’être heureux dans l’équipe. C’est l’un des facteurs qui a facilité la signature d’un nouveau contrat. C’est un honneur de faire partie de l’une des meilleures équipes du monde. J’ai passé deux belles années et je suis ravi de pouvoir continuer ici. Je me suis beaucoup amélioré depuis mon arrivée ici et je prévois de devenir de mieux en mieux avec l’aide de l’équipe. »

Louis Vervaeke

« Venir ici était la meilleure décision que je pouvais prendre. Je me suis retrouvé, j’ai redécouvert ma passion pour le vélo, et cela m’a rendu heureux. Gagner la Vuelta et Liège avec Remco ne sont que deux des meilleurs souvenirs que j’ai de ces saisons, car à chaque fois, j’avais le sentiment d’avoir contribué à l’histoire du cyclisme. Je suis prêt pour plus et j’espère aider l’équipe à remporter d’autres victoires retentissantes au cours des deux prochaines saisons. »

Patrick Lefevere, PDG de la Soudal Quick-Step

« Retenir les services d’Ilan et de Louis a été une décision facile, une partie de notre plan à long terme, et nous sommes ravis qu’ils aient tous les deux décidé de rester avec nous. Ils ont rejoint l’équipe il y a à peine deux ans, mais ils se sont montrés à maintes reprises dans toutes sortes de courses et de situations, et ce sont ces démonstrations, ainsi que leur caractère, qui nous ont convaincus que leur place est ici »