En difficulté depuis le début de saison, Astana Qazaqstan Team vient d’annoncer la signature d’un sprinter dès 2024.

Après la prolongation de contrat de Cees Bol il y a quelques jours, l’équipe Astana se renforce pour la saison prochaine. La formation kazakhe vient d’annoncer la signature de Max Manter, en provenance de la Movistar, dès 2024. Le sprinter allemand s’est engagé pour deux saisons. À 25 ans, il a notamment remporté une étape du Tour de l’Avenir en 2018 ou encore terminé 3ᵉ de la Primus Classic l’an dernier.

Max Kanter comes to Astana Qazaqstan Team We welcome Max Kanter in our team for the next two season: 📰👉https://t.co/EUJFZm2Cda#AstanaQazaqstanTeam 📷 @SprintCycling pic.twitter.com/O7M5yCXpO4 — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) August 7, 2023

Max Kanter

« C’est une bonne décision pour moi. L’équipe Astana Qazaqstan est une équipe avec une grande et réussie histoire dans le cyclisme. En repensant au début de ma carrière cycliste, je me souviens très bien d’Astana en tant qu’équipe avec beaucoup de succès. Rejoindre l’équipe signifie maintenant beaucoup pour moi et je suis très confiant que je réaliserai de grandes choses avec Astana. Pour moi, ce transfert signifie la poursuite de mon développement en tant que coureur, mais aussi la poursuite de l’amélioration que l’équipe vise en sprint. Je suis prêt et j’ai hâte d’aider l’équipe dans cette progression ».

Alexandr Vinokurov, directeur général de l’équipe Astana

« Nous connaissons Max comme un sprinteur fort et prometteur. Il a réussi dans la catégorie des moins de 23 ans et au début de sa carrière professionnelle, mais plus tard, il a peut-être raté quelque chose pour montrer son potentiel. Maintenant, nous sommes prêts à travailler ensemble, à offrir à Max les opportunités parce que nous pensons qu’il peut livrer tout seul. Bien sûr, nous comptons aussi sur lui comme aide pour les autres sprinteurs dans les courses où il sera nécessaire. Je dirais que c’est un bon transfert pour Astana, cela nous aidera à poursuivre notre travail sur la création d’un groupe de sprinteurs fort et performant ».