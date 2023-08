Cinq coureurs de la Lidl-Trek viennent de prolonger leur contrat au sein de la formation américaine.

L’équipe Lidl-Trek vient de prolonger cinq de ses coureurs pour les prochaines saisons. Le champion national américain Quinn Simmons a signé un accord jusqu’en 2026 tandis que Daan Hoole, Edward Theuns, Alex Kirsch et Otto Vergaerde courront pour Lidl-Trek jusqu’en 2025.

Quinn Simmons :

« Je suis super content de rester avec l’équipe. Au cours des 4 dernières années, j’ai vraiment commencé à me sentir chez moi ici et j’ai l’impression d’avoir fait de bons pas chaque année. Je suis toujours très fier de rouler pour une équipe américaine et de représenter une marque américaine, ce qui est pour moi d’une importance capitale. Je suis ravi d’en avoir trois ans de plus. Pour l’avenir, je cherche à continuer à m’améliorer et à grandir avec l’équipe. Cette année a été frustrante pour moi, donc j’ai déjà hâte de voir ce que les trois prochaines apporteront. Nous avons de grands objectifs et j’espère vraiment les atteindre en portant le maillot de Lidl-Trek au cours des trois prochaines années ».

Daan Hoole :

« Je suis super content de rester encore deux ans chez Lidl-Trek. J’ai vraiment apprécié mes deux premières années. Dès le début, je me suis senti vraiment bien accueilli et j’ai vraiment apprécié de travailler avec mes coéquipiers ainsi qu’avec le personnel. À l’avenir, je continuerai à me concentrer sur le développement de tous les aspects de mon cyclisme, mais en particulier de mon contre-la-montre. J’ai aimé pouvoir aider certains de nos gars à gagner des courses, mais dans les deux prochaines années, je veux aussi être celui qui a les mains en l’air. Je pense que c’est le meilleur endroit pour moi pour le faire ».

Edward Theuns :

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec Lidl-Trek. J’ai passé la majeure partie de ma carrière professionnelle avec cette équipe et je me sens chez moi ici. J’ai vraiment trouvé un bon équilibre entre quelques chances personnelles dans les demi-classiques et les sprints et un rôle de soutien dans les grandes classiques pour nos leaders. Dans les années à venir, j’aimerais grandir dans mon rôle de chef de file pour nos sprinteurs et continuer à travailler dur pour être prêt à chaque course. Je tiens tout particulièrement à remercier le Team et ses partenaires pour leur soutien ».

Alex Kirsch :

« Je suis très heureux de rester chez Lidl-Trek encore deux ans. C’est une équipe qui a cru en moi, il y a 5 ans, et m’a donné l’opportunité de me montrer dans le WorldTour. Au cours de ces années, j’ai très bien trouvé ma place dans le peloton, en tant qu’assistant dans les classiques et surtout l’année dernière en tête de Mads. J’espère que je pourrai encore m’améliorer dans les avances et aider Mads à gagner des classiques et les plus grandes courses du calendrier. Au cours des 12 derniers mois, j’ai également amélioré mon propre niveau et à l’avenir, peut-être que dans quelques courses, je pourrai obtenir un bon résultat pour moi-même ou même gagner une course de temps en temps. Avec l’arrivée de Lidl, nos objectifs deviennent plus grands et je suis heureux de jouer un rôle dans la réalisation de ces objectifs en tant qu’assistant ».

Otto Vergaerde :

« Je suis très heureux de rouler pour Lidl-Trek pendant encore 2 ans, un endroit où j’ai trouvé un bon mélange de professionnalisme et d’esprit de famille. Je me sens apprécié pour le travail que je fais, qu’il s’agisse de faire reculer l’échappée ou d’aider les sprinteurs en tête et nos leaders dans les classiques. Maintenant que Lidl a rejoint la famille Trek, nous allons relever nos ambitions pour bien performer dans le GC des Grands Tours à l’avenir. Par conséquent, je suis fier que l’équipe ait confiance en moi pour aider à atteindre ces objectifs ».