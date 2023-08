Vainqueur d’une étape sur le dernier Giro, Jonathan Milan va quitter la Bahrain-Victorious à l’issue de la saison 2023.

Le sprinter italien Jonathan Milan dispute sa dernière saison avec la Bahrain-Victorious. À 22 ans, il s’est engagé avec la Lidl-Trek dès 2024 et pour trois saisons. Impressionnant lors du dernier Giro (une victoire d’étape, quatre 2ᵉ place, maillot cyclamen), le natif de Tolmezzo performe également sur la piste. Il a décroché une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en poursuite par équipe, ainsi qu’un prestigieux maillot arc-en-ciel dans la même discipline aux Championnats du monde 2021.

A new rock star will join Lidl-Trek from 2024!

We're thrilled to welcome @MilanJonathan_ to the band 🤟 Read more 👉 https://t.co/94Np4FbzTZ pic.twitter.com/F1wLlmGo6r — Lidl-Trek (@LidlTrek) August 8, 2023

Jonathan Milan :

« 2023 a été le tournant de ma carrière, quelques choses ont changé. J’ai commencé la saison avec l’envie de donner plus de consistance et de continuité à mes performances, de me fixer des objectifs ambitieux. Mon plus grand souhait pour ma nouvelle aventure avec Lidl-Trek est d’obtenir des résultats, de grandir et d’apprécier ce que je fais. Je suis convaincu d’avoir fait le meilleur choix pour atteindre ces objectifs. Je crois que se sentir épanoui dans ce que l’on fait est la clé pour faire de mieux en mieux. C’est comme allumer un fusible. Bref, je veux terminer en beauté cette belle année et me lancer ensuite tête baissée dans le nouveau chapitre de ma carrière ».