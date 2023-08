Le vainqueur du Giro 2020 Tao Geoghegan Hart évoluera sous les couleurs de l’équipe Lidl-Trek dès la saison prochaine.

Toujours en privé de compétition suite à sa fracture de la hanche lors du dernier Giro, tao Geoghegan Hart s’est engagé avec l’équipe Lidl-Trek. Vainqueur du Giro en 2020, le Britannique a signé pour trois saisons et sera l’un des leaders de l’équipe américaine sur les Grands Tours, au côté de Mattias Skjelmose notamment. Après 7 ans au sein de l’équipe Ineos, le Londonien va découvrir une nouvelle équipe. Au cours des six dernières semaines, le coureur de 28 ans s’est consacré à une rééducation intensive à Amsterdam, dans une clinique locale, pour retrouver sa force et sa mobilité jour après jour.

Tao Geoghegan Hart :

« J’ai vraiment hâte de nouer des liens avec des visages nouveaux et anciens au sein de l’organisation. Je suis vraiment impatient de voir ce que nous pouvons accomplir lors de courses ensemble. Personnellement, je me considère comme un coureur de Grand Tour, mais j’ai vraiment envie d’essayer de remporter des victoires dans toutes les courses auxquelles je m’aligne tout au long de la saison. J’ai couru pendant de nombreuses années avec Mads Pedersen. Nous étions ensemble sur le podium du Junior Paris Roubaix, et c’est un plaisir de voir sa carrière s’épanouir comme elle l’a fait ».