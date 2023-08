Après six saisons au sein de la Soudal Quick-Step, Fabio Jakobsen s’est engagé avec une autre équipe World Tour pour 2024.

C’était une rumeur depuis quelques semaines et c’est désormais officiel : Fabio Jakobsen va quitter la Soudal Quick-Step à l’issue de la saison. Le sprinter s’est engagé avec la dsm-firmenich et a signé pour trois saisons. Vainqueur d’étape sur le Tour de France et champion d’Europe en titre, le sprinter de 26 ans viendra renforcer la formation néerlandaise, qui était à la recherche d’un sprinter de classe mondiale.

𝑅𝑒𝒶𝒹𝓎 𝓉𝑜 𝓌𝓇𝒾𝓉𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝑒𝓍𝓉 𝒸𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇✍🏻📖

💬"I think this team has a legacy and it’s an honour to become a part of it." – @FabioJakobsen

We’re delighted to #WelcomeFabio, Multiple Grand Tour stage-winner and sprinter extraordinaire to our roster for 2024!🇳🇱

— Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) August 11, 2023