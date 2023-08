À 22 ans, le Breton Antoine Huby s’est engagé pour deux saisons avec la Soudal Quick-Step.

Antoine Huby évoluera en World Tour la saison prochaine. Le coureur français vient de signer avec la formation Soudal Quick-Step. À 22 ans, il réalise jusqu’à présent une belle saison avec des résultats remarquables comme la victoire au classement général de la Course de la Paix U23, ainsi que la deuxième place à la Flèche du Sud et à Liège-Bastogne-Liège. Le Breton a également montré son potentiel en cyclo-cross en remportant les Championnats de France U23 en 2021. Le coureur de la Vendée U s’est engagé pour deux saisons avec le Wolfpack.

Multiple French Cyclo-cross Champion

Welcome, Antoine Huby!

Antoine Huby :

« C’était mon rêve d’enfant de devenir coureur professionnel et Soudal Quick-Step était l’une des équipes pour lesquelles j’ai toujours rêvé de rouler. L’une de mes idoles a toujours été Julian Alaphilippe, car nous avons le même parcours en cyclo-cross, et ce sera vraiment spécial d’être son coéquipier. En plus, c’est bien pour moi d’aller dans une équipe étrangère, car cela signifie que je ne reste pas dans ma zone de confort. Je pense que je vais beaucoup grandir à bien des égards en rejoignant Soudal Quick-Step ».

Patrick Lefevere, PDG de Soudal Quick-Step :

« Nous suivons Antoine depuis un bon moment maintenant et cette saison, il vient de prouver qu’il est prêt à devenir professionnel. On le laissera grandir à son rythme, mais en même temps, il aura un environnement sympa pour voir où ses qualités de puncheur peuvent l’emmener. Nous avons tous hâte de le voir courir avec nous dès l’année prochaine. »