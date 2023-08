Après l’annonce des départs de Fabio Jakobsen et d’Ethan Vernon, la Soudal Quick-Step vient de signer trois coureurs pour 2024.

La Soudal Quick-Step renforcera ses rangs en 2024 avec l’arrivée de trois des jeunes coureurs belges (Gil Gelders, William Junior Lecerf et Warre Vangheluwe) après une solide saison sous les couleurs de l’équipe développement. Le premier d’entre eux est Gil Gelders. Âgé de 20 ans, il a remporté Gent-Wevelgem Espoirs et une étape du GiroNextGen cette année. William Junior Lecerf, jeune grimpeur talentueux, a lui terminé 3ᵉ du Tour du Rwanda et 8ᵉ du Tour d’Italie U23. Warre Vangheluwe, 22 ans, rejoindra également l’équipe Wolrd Tour, lui qui compte trois succès cette saison. Gil Gelders et Warre Vangheluwe ont signé pour deux saisons tandis que William Junior Lecerf s’est engagé pour trois ans.

