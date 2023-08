L’équipe Soudal Quick-Step vient d’annoncer l’arrivée du jeune américain Luke Lamperti dès la saison prochaine.

Après le départ d’Ethan Vernon, la Soudal Quick-Step vient de recruter Luke Lamperti, en provenance de la Trinity Racing. Le jeune sprinter évoluera au sein de l’équipe belge dès 2024 et a signé pour deux saisons. Triple vainqueur d’étape sur le Tour du Japon et vainqueur d’étape sur le Baby Giro, l’Américain de 20 ans est aussi bien à l’aise lors des arrivées au sprint que sur les courses d’un jour.

A three-time US Criterium National Champion, a stage winner at the GiroNextGen & one of the most talented riders to come out of the U23 ranks, @luke_lamperti will make the step to the World Tour with Soudal Quick-Step and we couldn’t be more excited 🤩 ➡️ https://t.co/pEUB5g6Y6F pic.twitter.com/DjJgqPJLnL — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 9, 2023

Luke Lamperti

« J’admire cette équipe depuis que je suis tout petit et je suis vraiment ravi de les rejoindre et de voir où cela me mène. C’est la bonne solution pour moi. J’adore les courses pavées d’une journée, et je suis content de le faire avec le Wolfpack. Je suis content aussi parce que je vais continuer sur les vélos Specialized. Je ride cette marque depuis cinq années consécutives maintenant et c’est bien que mes relations avec eux se poursuivent, d’autant plus que nous sommes tous les deux basés en Californie ».

Patrick Lefevere, PDG de Soudal Quick-Step

« Nous connaissons Luke depuis un certain temps maintenant et nous sommes ravis qu’il ait décidé de devenir pro avec nous. C’est l’un des coureurs les plus talentueux venant des rangs U23, il a beaucoup de potentiel et un grand amour pour les Classiques, il est donc au bon endroit pour découvrir les courses belges d’un jour et se développer. Nous attendons avec impatience les deux prochaines années ».