Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team) a remporté, ce dimanche, le Giro Next Gen 2023. Retour sur cette semaine de course.

Après Primoz Roglic avec l’équipe World Tour il y a quelques semaines, l’équipe Jumbo-Visma development Team a brillé sur le Giro Next Gen 2023. Du 11 au 18 juin, les meilleurs coureurs espoirs mondiaux se sont donnés rendez-vous en Italie, à l’occasion du Giro U23. Au terme d’une semaine de course maitrisée, le Norvégien Johannes Staune-Mittet a remporté cette 46ème édition.

Alec Segaert premier leader

Pour le premier jour de course, les coureurs s’élançaient pour un contre-la-montre de 9,4 kilomètres autour d’Agliè. Après 10:45″ d’effort, le Belge Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team) s’est emparé du premier maillot rose de leader. À 20 ans, le champion d’Europe U23 du contre-la-montre en titre confirme son statut. Johannes Staune-Mittet, favori de ce Giro U23, se classe 8ème du contre-la-montre, à 21″ du Belge.

Johannes Staune-Mittet prend le pouvoir au Stelvio

Cette 4ème étape était le premier grand rendez-vous du Giro avec l’arrivée au sommet du Stelvio. Il était attendu au sommet du mythique col italien et Johannes Staune-Mittet a répondu présent. Le Norvégien s’est imposé au sprint en haut du col, juste devant le Français Alexy Faure Prost (Circus – ReUz – Technord). Au général, Staune-Mittet s’empare du maillot rose et compte 18″ d’avance sur Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon).

Jan Christen, grand espoir du cyclisme suisse

La 7ème étape de ce Baby Giro était le deuxième et dernier rendez-vous pour les prétendants au classement général. Une étape très montagneuse qui a fait beaucoup d’écarts avec les 14 premiers coureurs qui sont arrivés un par un sur la ligne d’arrivée. C’est le jeune prometteur Jan Christen (Hagens Berman Axeon) qui a remporté cette 7ème étape, qu’il dédie à son compatriote Gino Mäder, décédé après une chute sur le Tour de Suisse. Il devance Johannes Staune-Mittet, qui conforte son maillot rose à la veille de l’arrivée. À 18 ans, le Suisse Christen prouve qu’il faudra compter sur lui ces prochaines années, lui qui a déjà signé un contrat avec l’équipe UAE Team Emirates.

Staune-Mittet remporte le Giro Next Gen

2ème du Tour de l’Avenir et vainqueur de la Ronde de l’Isard l’an dernier, Staune-Mittet continue de performer chez les espoirs et remporte le Giro Nex Gen 2023. À 21 ans, le Norvégien disputera sa première saison dans l’équipe World Tour de la Jumbo-Visma dès la saison prochaine. Avant ça, il tentera de remporter le Tour de l’Avenir 2023, à la fin du mois d’août. Sur le podium final du Giro U23, il devance Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon), +0:47″ et Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23), +2:02″. Premier Français, Alexy Faure Prost (Circus – ReUz – Technord) termine 5ème à 2:39″.

La réaction de Johannes Staune-Mittet

« Cela signifie beaucoup pour moi. Nous sommes venus ici pour gagner le Giro avec moi ou l’un des autres. Je me suis senti fort toute la semaine et j’ai eu un excellent soutien de la part de mes coéquipiers tout au long de la course. Une fois que nous avons eu le maillot, nous avons fait tout notre possible pour le conserver. Il y a tellement de bons coureurs dans l’équipe. Pour moi, cela signifie aussi que je dois continuer à m’améliorer. Cela est possible dans cette équipe, et j’en suis reconnaissant. Bien sûr, cela ne fait que me donner plus de confiance. Bien sûr, c’était formidable de voir Primoz gagner à Rome, mais j’ai encore beaucoup à apprendre pour égaler cela. Gagner ce magnifique trophée est une expérience unique et donne envie de plus. »

Le classement du Giro Next Gen 2023