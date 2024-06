Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike Development) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Giro Next Gen. Comme sur la 7ᵉ étape, l’échappée est de nouveau parvenue à aller au bout. Matthew Brennan s’est montré le plus rapide au sprint pour remporter cette dernière étape. Il devance Niklas Behrens (Lidl – Trek Future Racing) et Luca Paletti (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

Matty Brennan wins the final stage of #GiroNextGen and Jarno Widar becomes the youngest rider ever to win the race! pic.twitter.com/SaycI6tcJz

— Eemeli (@LosBrolin) June 16, 2024