Matthias Schwarzbacher (UAE Team Emirates Gen Z) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Giro Next Gen 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel inaugural de 8,4 km dans les rues de Rho, le Slovaque a signé le meilleur temps en 09:17″, à plus de 54 km/h de moyenne. Il devance Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development), +01″, et Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), +03″. Schwarzbacher s’empare du premier maillot de leader.

Matthias Schwarzbacher 🇸🇰 of @TeamEmiratesUAE Gen Z with the new best provisional time! 🔥 Matthias Schwarzbacher 🇸🇰 della @TeamEmiratesUAE Gen Z fa segnare il nuovo miglior tempo provvisorio! 🔥#GiroNextGen pic.twitter.com/fXhfK9aK9m — Giro Next Gen (@gironextgen) June 15, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Giro Next Gen 2025

