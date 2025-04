L’équipe Visma | Lease a Bike a présenté son maillot unique qui sera porté par les coureurs sur le Tour de France 2025.

L’équipe Visma | Lease a Bike a dévoilé un maillot spécial du Tour de France qui rapproche plus que jamais les fans de cyclisme de leurs héros. Au cours des six prochains jours, les supporters auront la chance de voir leur nom figurer sur le maillot officiel porté par les coureurs lors de la plus grande course cycliste du monde. Avec ce design exclusif, baptisé « The Swarm », l’équipe Visma | Lease a Bike rend hommage à l’engagement de ses fans et les intègre littéralement à l’équipe du Tour. Tous les acheteurs du maillot spécial du Tour de France verront leur nom figurer sur le design du maillot, qui sera porté par des coureurs tels que Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot.

Your name on our Tour de France jersey? This is your moment to join The Swarm! 🐝👉 https://t.co/om8D6OdbRf Order our limited edition Tour de France jersey and have your name featured on the jersey worn by Jonas, Pauline, Wout, Marianne or one of our other Tour de France riders.… pic.twitter.com/wJHwiLfW62 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 25, 2025

Jasper Saeijs, Directeur Commercial :

« Le travail d’équipe est dans notre ADN et fait notre force depuis des années. Ensemble, nous croyons en la réalisation de grands rêves. Pour notre équipe, il ne s’agit pas seulement de gagner, mais de la façon dont nous travaillons ensemble pour atteindre ces objectifs. Derrière chaque succès se cache une équipe, et cette équipe est plus grande que les coureurs sur les vélos ou dans la voiture d’assistance. Avec ce maillot, nous mettons en valeur la force de cette connexion. C’est un hommage à tous ceux qui nous soutiennent, nous encouragent et croient en nous. Ensemble, nous visons à nouveau le plus haut objectif possible cet été. »

Un design unique pour vous, mais comment ça marche ? Ce maillot arbore un look élégant et innovant, avec des milliers de noms subtilement tissés dans le motif. Chaque maillot est unique, avec des noms de supporters différents. Les supporters peuvent ajouter leur nom en précommandant le maillot entre le 25 et le 30 avril. Les personnes qui précommandent recevront un maillot à leur nom juste avant le départ du Tour de France.