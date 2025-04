Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ édition de Paris-Roubaix Femmes. À 25 kilomètres de l’arrivée, la championne olympique Vtt cross-country de Paris accélère et revient sur Emma Norsgaard Bjerg (Lidl-Trek). Dans le secteur de Camphin-en-Pévèle, la Française distance Norsgaard et creuse l’écart sur le groupe des favorites. La coureuse de la Visma | Lease a Bike compte même une minute d’avance à la sortie du Carrefour de l’arbre.

Derrière, Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) roule pour Lorena Wiebes mais l’écart reste le même et Pauline Ferrand s’envole vers la victoire. Pour sa première participation à l’Enfer du Nord, Pauline Ferrand-Prévot triomphe en solitaire sur le vélodrome de Roubaix. À 33 ans, elle signe l’un des plus beaux succès de sa carrière sur route. Elle devance, Letizia Borghesi (EF Education-Oatly), sortie dans le final, et Lorena Wiebes.

Her first season back on the road in forever, Pauline Ferrand-Prevot takes a huge win at Paris Roubaix Femmes

The first 🇫🇷 Femmes winner, first 🇫🇷 Roubaix winner at all since 1997

Her first WWT/CDM win in 4008 days (a record) – 2014 Fleche#ParisRoubaixFemmes #ParisRoubaix pic.twitter.com/x4FDsokjO4

