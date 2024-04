Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche, la 121ᵉ édition de Paris-Roubaix. À 95 kilomètres de l’arrivée, les coureurs passent la chicane sans encombre et Mathieu van der Poel accélère en tête de course dans la Touée d’Arenberg. Seuls Mads Pedersen (Lidl-Trek), Mick Van Dijke (Visma | Lease a Bike) et Jasper Philipsen sont capables de suivre le rythme du champion du monde. Philipsen est victime d’une crevaison à la sortie du secteur et on assiste à un regroupement général à l’avant de la course.

Stefan Küng (Groupama-FDJ, Nils Politt (UAE Team Emirates) et Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) tentent d’anticiper la bataille, mais sont repris quelques kilomètres plus loin. Dans le secteur d’Orchies, à 60 kilomètres de l’arrivée, Mathieu van der Poel place son démarrage en s’en va seul. À la sortie du secteur de Mons-en-Pévèle, van der Poel compte déjà près de deux minutes d’avance sur un groupe de poursuivants, composé de Stefan Küng, Mads Pedersen, Nils Politt, Jasper Philipsen et de Laurence Pithie (Groupama-FDJ), distancé suite à une chute à l’entrée d’un secteur pavé à 30 kilomètres de l’arrivée.

Comme en 2023, Mathieu van der Poel remporte Paris-Roubaix en solitaire devant son coéquipier Jasper Philipsen. Mads Pedersen complète le podium. Après sa victoire sur le Tour des Flandres la semaine dernière, Mathieu van der Poel réalisé le doublé Ronde / Paris-Roubaix pour la première fois depuis Fabian Cancellara en 2013 et remporte son sixième Monument. La formation Alpecin-Deceuninck enchaîne une troisième victoire sur les trois Monuments disputés cette saison.

