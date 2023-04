C’est déjà une dernière ligne droite qui se présente devant les spécialistes des pavés. Au bout d’une semaine qui sera essentiellement consacrée à des reconnaissances sur terrain vibrant, la campagne des classiques flandriennes s’achèvera par l’échéance où les comptes seront soldés : l’heure des revanches, des confirmations ou des grandes surprises. Parmi les 175 coureurs composant le peloton au départ de Compiègne, les yeux seront en grande partie braqués sur Wout van Aert et Mathieu van der Poel, les deux protagonistes les mieux taillés pour la Reine des classiques et qui n’ont pourtant jamais réussi à s’y imposer. Marqués à outrance par leurs rivaux, contraints par des crevaisons à jouer en second rideau ou encore condamnés par des options tactiques malvenues, l’un et l’autre ont surtout connu la frustration à leur arrivée au vélodrome, même sur le podium.

Le Belge a dû se contenter l’année dernière d’une deuxième place qu’il goûte très modérément, tandis que son frère ennemi néerlandais avait terminé en 2021 son baptême de l’Enfer par une troisième place tout aussi amère. Cette année, leurs temps de passage respectifs donnent plutôt l’avantage à Van der Poel, qui s’est imposé sur Milan-Sanremo et a été le dernier résistant au festival Pogacar du Tour des Flandres. Mais le bilan un peu moins flatteur de Van Aert, avec tout de même une victoire de haut-vol sur le GP E3, a confirmé la puissance du collectif Jumbo-Visma, qui s’est exprimée lors des victoires de Dylan van Baarle au Het Nieuwsblad et de Christophe Laporte en coproduction avec son leader sur Gand-Wevelgem et en solo sur À travers la Flandre. Le tenant du titre à Roubaix et le Français le plus en vue du moment seront les précieux alliés de Van Aert dans sa quête de succès dimanche après-midi.

L’histoire récente de Paris-Roubaix enseigne que les grandissimes favoris sont souvent malmenés par la course la plus indomptable de la saison. Les onze dernières éditions ont d’ailleurs été remportées par… onze coureurs différents. Ce constat invite à éplucher avec attention la liste des candidats en lice pour surprendre ou contrer le duo des stars des classiques, quel que soit le scénario. Si elle a perdu Van Baarle, la formation Ineos Grenadiers conserve une réelle chance de se maintenir au sommet grâce à Filippo Ganna, qui a pris la deuxième place derrière VDP mais juste devant WVA à Sanremo. Sur la feuille de classement de la « Primavera » comme au « Ronde », le nom de Mads Pedersen, respectivement au 6e puis au 3e rang, le place parmi les hommes les plus dangereux à surveiller.

Le clan des Soudal-Quick Step vise quant à lui le succès qui pourrait sauver sa campagne flandrienne et compte sur Kasper Asgreen (7e hier à Audenarde) ou Yves Lampaert pour y parvenir. Une autre formation belge, Lotto Dstny, aligne Florian Vermeersch, la révélation de l’édition 2021 (2e), et laisse le soin à Arnaud De Lie de faire une aussi belle impression pour sa première participation. Ce serait certainement l’objectif qui aurait été fixé à Biniam Girmay sans sa chute sur le Tour des Flandres, mais le leader des Intermarché qui s’était imposé sur Gand-Wevelgem en 2022 pourrait être contraint à différer sa découverte de l’épreuve.

Au sein des équipes françaises, les chances de briller pour Groupama-FDJ reposent à la fois sur les épaules de Stefan Küng (3e en 2022) et d’Arnaud Démare. TotalEnergies tentera d’exister dans les mouvements décisifs avec le vainqueur 2018 Peter Sagan ainsi qu’avec Anthony Turgis, tandis qu’AG2R-Citroën aligne un trio belge composé d’un autre ancien vainqueur, Greg Van Avermaet, accompagné de Stan Dewulf et Oliver Naesen.

Les 25 équipes et les principaux coureurs engagés sur Paris-Roubaix 2023

Allemagne

Bora-Hansgrohe : Politt (All), Archbold (Nzl)

Australie

Team Jayco AlUla : Durbridge (Aus), Stybar (Rtc)

Bahreïn

Bahrain-Victorious : Mohoric (Slo), Wright (Gbr)

Belgique

Soudal-Quick Step : Merlier, Lampaert (Bel), Asgreen (Dan), Sénéchal (Fra)

Lotto Dstny : De Lie, Vermeersch, Frison (Bel)

Alpecin-Deceuninck : Van der Poel (Hol), Dillier (Sui), Groves (Aus)

Intermarché-Circus-Wanty : Girmay (Eri)

Bingoal WB : Van Keirsbulck (Bel), Rex (Bel)

Team Flanders-Baloise : Van Poucke (Bel)

Émirats Arabes Unis

UAE Team Emirates : Bjerg (Dan), Ackermann (All), Trentin (Ita)

États-Unis

EF Education-Easypost : Bisseger (Sui), Keukeleire (Bel), Bettiol (Ita)

Trek-Segafredo : Stuyven (Bel), M.Pedersen (Dan)

Espagne

Movistar Team : Garcia Cortina, Lazkano (Esp), Jorgensen (Dan)

France

AG2R Citroën Team : Van Avermaet, O.Naesen, Dewulf (Bel)

Cofidis : Walscheid (All), Wallays (Bel)

Groupama-FDJ : Démare (Fra), Küng (Sui)

TotalEnergies : Sagan (Slq), A.Turgis (Fra), Bodnar (Pol)

Arkea-Samsic : Hofstetter, Louvel (Fra), McLay (Gbr)

Grande-Bretagne

Ineos Grenadiers : Ganna (Ita), Kwiatkowski (Pol)

Israël

Israel-Premier Tech : Vanmarcke, Van Asbroeck (Bel)

Kazakhstan

Astana Qazaqstan Team : Moscon (Ita), Bol (Hol)

Norvège

Uno-X Pro Cycling Team : Kristoff, Tiller (Nor)

Pays-Bas

Jumbo-Visma : Van Aert (Bel), Laporte (Fra), Van Baarle (Hol)

Team DSM : Degenkolb (All), Eekhoff (Hol)

Suisse

Q36.5 Pro Cycling Team : Devriendt (Bel)