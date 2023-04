Sur la base des dernières reconnaissances du parcours, effectuées le 4 avril par Thierry Gouvenou, directeur de course de Paris-Roubaix, et Franck Perque, directeur de course de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, les organisateurs ont attribué une note de difficulté à chacun des secteurs pavés de la course, évaluée en fonction de leur longueur, de l’irrégularité des pavés, de l’état général du tronçon et de son emplacement. Les secteurs classés cinq étoiles restent la Trouée d’Arenberg (# 19), Mons-en-Pévèle (# 11) et le Carrefour de l’Arbre (# 4). Les pavés, le cœur de Paris-Roubaix Pour les « Flandriens » qui continuent de battre la campagne jusqu’à dimanche prochain, la semaine sera essentiellement consacrée à une réacclimatation à ce terrain hors normes, et en même temps à des tests de matériel. Du côté des organisateurs, l’invitation faite aux médias de participer aux reconnaissances du parcours est devenue une tradition, qui débute par la dégustation au petit matin d’une omelette baveuse à Troisvilles, précisément « Chez Françoise ». Les coureurs qui passeront devant ce célèbre établissement dimanche prochain n’auront pas la tête à la boustifaille, mais seront concentrés sur l’entrée dans le premier secteur pavé. Ils s’apprêteront aussi à découvrir le secteur d’Haspres (km 139,6), classé trois étoiles, qui n’a plus été proposé sur le parcours de Paris-Roubaix depuis l’édition 2004. S’il est devenu le passage le plus redouté et souvent le plus décisif de la course depuis son introduction en 1968, le secteur de la Trouée d’Arenberg connaît une première puisque avant de recevoir un peloton lancé à près de 70 km/h, il a été préparé avec le plus grand soin par des jardiniers bien particuliers. En effet, un troupeau d’une quarantaine de chèvres a été missionné pour des séances de pâturage dans cette voie forestière qui devient le centre du monde cycliste une fois par an. Pour réduire les risques de glissade en désherbant sans utiliser de produits toxiques sur cette zone protégée, la solution s’est imposée comme une évidence. Les champions qui sortiront sans encombre d’Arenberg et continueront de croire en leurs chances de victoire pourront remercier les brouteuses ! Il leur restera à ce stade 93 kilomètres à parcourir jusqu’à l’arrivée. Paris Roubaix Femmes : 29,2 kilomètres de pavés répartis sur 17 secteurs Les coureuses de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift ne profiteront pas du travail effectué par les chèvres, mais le kilométrage total de l’épreuve a augmenté d’une bonne vingtaine de kilomètres, avant leur entrée dans les principales difficultés. Leur programme de pavés est resté identique, avec 29,2 kilomètres répartis sur 17 secteurs. Pour les dames, le parcours rejoint celui des hommes à 84 kilomètres de l’arrivée : elles débuteront donc par le secteur quadruplement étoilé menant de Hornaing à Wandignies, long de 3,7 km. C’est précisément sur ce passage d’emblée délicat que la Britannique Lizzie Deignan avait l’année dernière lancé son raid solitaire victorieux. Il sera certainement plus difficile de surprendre les favorites samedi prochain.