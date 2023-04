L’enfer du Nord a encore frappé ! Samedi 8 avril, après 145,4 kilomètres éprouvants sur les pavés, c’est finalement la Canadienne Alison Jackson d’EF-Education Tibco SVB qui a remporté Paris-Roubaix en réglant le sprint sur le vélodrome. À l’issue d’une course animée par quelques chutes, un groupe d’échappées a résisté au retour du peloton pour se jouer la victoire.

La course, qui partait de Denain, a vu son parcours rallongé de 20 kilomètres par rapport à l’édition précédente. Les coureuses ont dû engloutir un total de 145 kilomètres, incluant 29,7 km de pavés. Elles ont également effectué une boucle au sud de Denain avant de prendre la direction du vélodrome de Roubaix. Les coureuses ont dû affronter 17 secteurs pavés, y compris les plus difficiles tels que Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l’Arbre. À partir de Hornaing, le parcours était le même que celui des hommes.

Des Françaises en embuscade

Les tricolores Eugénie Duval et Marion Borras nous auront fait vibrer aujourd’hui. Elles ont réussi à se glisser aux portes du podium, à la quatrième et cinquième place respectivement, signant ainsi les deux meilleurs résultats français de l’histoire sur Paris-Roubaix. Après avoir souffert de problèmes techniques et de chutes, les favorites Lotte Kopecky et Marianne Vos ont finalement échoué à 12 petites secondes, prenant respectivement la septième et la dixième place.

Le classement de Paris-Roubaix Femme