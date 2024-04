Paris-Roubaix, c’est ce dimanche 7 avril. Voici le parcours et les favoris de l’Enfer du Nord, troisième Monument de la saison.

La 121ᵉ édition de Paris-Roubaix a lieu ce dimanche 7 avril. Créée en 1896, il s’agit de l’une des courses les plus prestigieuses du calendrier avec ses mythiques secteurs pavés dont celui de la Trouée d’Arenberg ou encore du Carrefour de l’Arbre. Surnommé l’Enfer du Nord, il s’agit du troisième Monument de la saison, une semaine après le Tour des Flandres. L’an dernier, Mathieu van der Poel (Alepcin-Deceuninck) s’était imposé en solitaire devant son coéquipier Jasper Philipsen et Wout van Aert (Jumbo-Visma), victime d’une crevaison au plus mauvais moment. Cette année, Alpecin-Deceuninck sera l’équipe à battre avec van der Poel et Philipsen en favoris.

Le palmarès de Paris-Roubaix

Le parcours de Paris-Roubaix

Cette année, les coureurs s’élanceront pour 260 kilomètres de course entre Compiègne et Roubaix. Il y aura 55,7 kilomètres de pavés répartis sur 29 secteurs, dont trois classés cinq étoiles : la Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle et le mythique Carrefour de l’Arbre dans le final.

Les favoris de Paris-Roubaix





Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ★★★★★





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ★★★★





Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ★★★★





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★★





Stefan Küng (Groupama-FDJ) ★★★





Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) ★★





Joashua Tarling (Ineos Grenadiers) ★★





Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ★★





Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ★





Nils Politt (UAE Team Emirates) ★





Dylan van Baarle (Visma | Lease a Bike) ★





La startlist de Paris-Roubaix

Comment suivre Paris-Roubaix ?

La course sera diffusée en direct sur France 3 et sur les antennes d’Eurosport.