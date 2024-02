On connaît désormais le calendrier du début de saison du champion du monde Mathieu van der Poel avec quatre monuments au programme.

Après de longues semaines d’attente, on sait désormais où Mathieu Van der Poe entraînera son maillot de champion du monde en ce début de saison. L’équipe Alpecin-Deceuninck vient de dévoiler le programme du Néerlandais. Van der Poel lancera sa saison sur Milan-Sanremo avant de participer à l’E3 Saxo Classic et à Gent-Wevelgem la semaine suivante. Il sera ensuite au départ du Tour des Flandres, où il visera un troisième succès, et de Paris-Roubaix, qu’il a remporté en 2023. Pour mettre fin à cette première partie de saison, Van der Poel sera au départ de l’Amstel Gold Race et pourrait s’aligner sur Liège-Bastogne-Liège pour la première fois de sa carrière, bien que sa participation ne soit pas encore officielle.

Le calendrier des classiques de Mathieu van der Poel