Passé par Jumbo-Visma ou encore Trek-Segafredo, Antwan Tolhoek a été suspendu provisoirement par l’UCI après un résultat d’analyse anormal.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’Union Cycliste Internationale (UCI) indique que le coureur néerlandais Antwan Tolhoek a été informé d’un résultat d’analyse anormal concernant les stéroïdes anabolisants androgènes lors d’un contrôle hors compétition le 27 novembre 2023. À 29 ans, Tolhoek a notamment porté le maillot de la Jumbo-Visma entre 2017 et 2021 et de l’équipe Trek-Segafredo, devenue Lidl-Trek, en 2022 et 2023. Cette saison, le Néerlandais de 29 ans avait rejoint l’équipe continentale portugaise Sabgal / Anicolor. Le coureur est suspendu provisoirement par l’UCI et peut demander l’analyse d’un échantillon B.

« Le contrôle antidopage a été initié et réalisé par l’Agence internationale de contrôle (ITA) au nom de l’UCI. Conformément au Règlement Antidopage de l’UCI, le coureur a été provisoirement suspendu. Il a le droit de demander l’analyse de l’échantillon B. L’UCI ne fera aucun autre commentaire tant que la procédure sera en cours », précise l’UCI.