Le champion du Danemark Mattias Skjelmose a prolongé son contrat jusqu’en 2026 au sein de la formation Lidl-Trek.

Arrivé en août 2020 au sein de l’équipe, Mattias Skjelmose vient de prolonger son contrat chez Lidl-Trek. Le Danois s’était illustré pour la première fois en 2022, en remportant le Tour du Luxembourg. La saison dernière, le coureur de 23 ans avait franchi un nouveau cap en remportant une étape et le classement général du Tour de Suisse, notamment. Skjelmose est désormais lié à l’équipe américaine jusqu’en 2026. Cette saison, le natif de Copenhague visera les Ardennaises et La Vuelta, où il tentera de réaliser le meilleur classement général possible.

Never gonna give you up 🎶@skjelmose_ isn’t going anywhere! The Dane 🇩🇰 signs a contract extension through 2026 🕺🏻

🗞️ Read our announcement:https://t.co/ZgpH8EO60j pic.twitter.com/geK3t7xJXO

— Lidl-Trek (@LidlTrek) February 26, 2024