2ᵉ au classement UCI par équipe derrière UAE Team Emirates, la formation Décathlon AG2R La Mondiale performe en ce début de saison 2024.

Alors qu’elle occupait la 18ᵉ place du classement UCI par équipe à la fin 2023, l’équipe décathlon AG2R La Mondiale pointe actuellement à la 2ᵉ place derrière UAE Team Emirates. La formation compte actuellement quatre victoires cette année. Mais la grande force des hommes de Vincent Lavenu, c’est qu’ils sont souvent placés. En témoignent la 6ᵉ place de Benoît Cosnefroy sur les Strade Bianche ou encore la 4ᵉ place d’Oliver Naesen sur l’Omloop Het Nieuwblad. Sur la Faun Drôme Classic, la formation est notamment parvenue à placer quatre coureurs dans les dix premiers (Tronchon, Lapeira, Cosnefroy, Godon), signe d’une belle performance collective.

Des jeunes qui performent

En tout début de saison, Valentin Paret-Peintre, petit frère d’Aurélien, a fait parler ses talents de grimpeur pour prendre la 8ᵉ place du Tour Down Under. Il y a quelques jours, il a lancé Ben O’Connor vers la victoire sur l’UAE Tour au sommet de Jebel Jais. 2ᵉ de la Ruta de la Cerámica, 4ᵉ du GP Cycliste La Marseillaise, 6ᵉ du Tour de la Provence ou encore 11ᵉ de l’Omloop Het Nieuwsblad, Pierre Gautherat impressionne depuis le début de l’année. À 21 ans, le natif de Colmar est un coureur polyvalent, qui tentera de briller sur les classiques. Bastien Tronchon enchaîne lui aussi les bonnes performances depuis le début de saison. Le Chambérien a notamment terminé 2ᵉ de la Clásica Jaén, 5ᵉ du Tour des Alpes-Maritimes, ou encore 6ᵉ de la Faun Drôme Classic.

Ben O’Connor, Felix Gall : prêts à briller sur les Grands Tours ?

Ben O’Connor joue lui aussi un rôle essentiel dans ce très bon début de saison de l’équipe. L’Australien avait décroché la première victoire de l’équipe cette année sur le Tour de Murcie, après un numéro en solitaire. Sur l’UAE Tour, le grimpeur de 28 ans s’est imposé au sommet de Jebel Jais, mais n’est pas parvenu à remporter le classement général, terminant seulement à 02″ de Lennert Van Eetvelt. O’Connor sera aligné sur le Giro et sera un candidat sérieux pour le podium. L’autre leader de l’équipe sur les Grands Tours, Felix Gall, a lui connu un début de saison plus discret. L’Autrichien, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2026 chez Décathlon AG2R La Mondiale, a tout de même terminé 4ᵉ de la Faun-Ardèche Classic. Il est actuellement aligné sur Paris-Nice et endossera le rôle de leader sur le prochain Tour de France.

Omniprésente depuis le début de l’année, l’arrivée de Décathlon comme nouveau partenaire et les vélos Van Rysel a donné un second souffle à l’équipe de Vincent Lavenu, qui occupe le haut de tableau au classement UCI grâce à de belles prestations collectives. La saison ne fait que commencer, mais la formation chambérienne semble disposer d’un effectif solide cette saison pour continuer de performer et de lutter pour les premières places sur les plus grandes courses.