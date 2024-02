Vainqueur du Trofeo Laigueglia en solitaire, Lenny Martinez s’est offert sa troisième victoire chez les professionnels à 20 ans.

La saison 2024 commence de la meilleure des manières pour Lenny Martinez. Déjà vainqueur de la Classic Var et 2ᵉ du O Gran Camiño derrière Jonas Vingegaard, le coureur de la Groupama-FDJ s’est imposé en solitaire sur le Trofeo Laigueglia. « L’idée était de jouer sur les deux tableaux. Vu que j’étais devant, Romain pouvait laisser faire derrière. Je voulais monter vite, et je pensais qu’Ayuso et Romain allaient rentrer derrière, ce qui m’aurait permis de jouer avec Romain. Finalement, ça n’a pas été le cas. J’ai attaqué juste au sommet, j’ai fait la descente à bloc, et en bas, j’avais environ dix secondes d’avance », affirme le grimpeur français.

« Dans le final, c’était vraiment un chrono jusqu’à l’arrivée, un vrai homme à homme. Heureusement qu’il y avait cette petite bosse. Je pensais qu’il allait rentrer, mais j’ai tout mis et fait parler mes capacités de grimpeur. C’est vraiment incroyable. Je pense que c’est la meilleure des sensations quand tu fais un chrono à fond, avec un mec derrière qui ne doit pas rentrer, et que tu arrives finalement tout seul. Je n’arrive pas trop à y croire encore. Je suis super content d’avoir gagné, mais encore plus en solitaire. Ça rend les choses plus belles », conclut Lenny Martinez.