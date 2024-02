Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du O Gran Camiño. Comme le contre-la-montre inaugural il y a quelques jours, cette dernière étape a été perturbée par les mauvaises conditions météo (vent et pluie). Aucune retransmission télévisée n’a pu être assurée et l’étape a été raccourcie de 30 kilomètres. L’arrivée finale a finalement été jugée au sommet de la première ascension du Monte Aloia. Cela n’a pas empêché Jonas Vingegaard de décrocher sa troisième victoire consécutive, devant Lenny Martinez (Groupama-FDJ) et Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Le Danois s’offre le classement général de cette troisième édition du O Gran Camiño, devant Lenny Martinez et Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

📺 As condicións climáticas priváronnos de ver en directo unha bonita etapa, no Camiño de @depo_es pero aquí tedes un pequeno resumo dos últimos kms. #OGC24 pic.twitter.com/HreVi3bdpu — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 25, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du O Gran Camiño