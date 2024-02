Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape du O Gran Camiño. Dans la dernière ascension du jour, à 21 kilomètres de l’arrivée, le Danois a distancé tous ses concurrents au classement général. Après avoir repris les derniers rescapés de l’échappée un à un, Vingegaard s’impose pour la deuxième fois en deux jours. Il devance Carlos Canal (Movistar Team) et Quentin Pacher (Groupama-FDJ). Au classement général, Jonas Vingegaard compte désormais 1:13″ d’avance sur Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

¡𝗡𝗼 𝘀𝗲 𝗮𝗴𝘂𝗮𝗻𝘁𝗮 Vingegaard! 👏👏👏 🤩 El danés ataca en el Alto du Couso y quiere volver a regalarnos un nuevo espectáculo en tierras gallegas. 📺 Lo estás viendo en @Eurosport_ES 2 y en la APP.#OGC24 pic.twitter.com/Oq5i2t0RFj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 24, 2024

La réaction de Jonas Vingegaard :

« C’était encore une journée très difficile. Les gars ont fait un excellent travail en gardant le groupe de tête à portée de main. Ensuite, j’ai pris le risque d’attaquer et heureusement, j’ai pu garder mon avance jusqu’à l’arrivée. C’est encore une course difficile. Nous devrons trouver un bon plan pour éviter les ennuis. C’est la dernière étape donc nous ferons tout notre possible pour décrocher le maillot. »

Le classement de la 3ᵉ étape du O Gran Camiño