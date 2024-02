La 3ᵉ édition du O Gran Camiño s’élance ce jeudi 22 février avec du beau monde au départ : Jonas Vingegaard, David Gaudu, Richard Carapaz, Lenny Martinez,… Voici le parcours et les favoris.

La troisième édition du O Gran Camiño a lieu du 22 au 25 février. Créée en 2022, cette jeune course par étapes est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) avait remporté le classement général devant Jesus Herrada (Cofidis) et Ruben Guerreiro (Movistar Team). Cette année, le Danois tentera de conserver son titre, mais aura plus de concurrence qu’en 2023 avec la présence de grimpeurs de classe mondiale au départ : Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz (EF Educaion-EasyPost), David Gaudu (Groupama-FDJ), Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), Lenny Martinez (Groupama-FDJ),…

Le palmarès du O Gran Camiño

Le parcours du O Gran Camiño

Au programme de cette troisième édition, les coureurs s’élanceront le premier jour pour un CLM individuel de 14,8 km, plutôt plat dans sa globalité. Viendront ensuite deux étapes vallonnées, qui pourraient faire quelques différences entre les favoris, mais la lutte entre les grimpeurs est attendue pour le dernier jour de course avec une arrivée au sommet.

1ʳᵉ étape (CLM individuel) / A Coruña → A Coruña (14,8 km)

2ᵉ étape / Taboada → Chantada (151,1 km)

3ᵉ étape / Xinzo de Limia → Castelo de Ribadavia (173,1 km)

4ᵉ étape / Ponteareas → Tui (162,2 km)

Les favoris du O Gran Camiño









Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ★★★★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★★





Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ★★★





Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) ★★













David Gaudu (Groupama-FDJ) ★★





Neilson Powless (EF Education-EasyPost) ★





Lenny Martinez (Groupama-FDJ) ★





Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ★





La startlist du O Gran Camiño

Comment suivre le O Gran Camiño à la Tv ?

La course sera diffusée sur Eurosport.