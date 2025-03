Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Gran Camiño 2025. Déjà vainqueur des deux premières étapes, le Danois s’est imposé au terme d’un sprint en faux-plat montant sur ce dernier jour de course. Il devance facilement Carlos Canal (Movistar Team) et Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Après sa victoire sur le CLM individuel, Derek Gee (Israel – Premier Tech) remporte le classement général de ce Gran Camiño 2025. Sur le podium final, il devance Davide Piganzoli et Magnus Cort.

Uno-X party continues with a Magnus Cort hattrick! 🎩 🥳 Derek Gee takes home the final GC #OGC25https://t.co/hUJB9VnPuC pic.twitter.com/cGRlQ250fR — Eemeli (@LosBrolin) March 2, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape du Gran Camiño 2025

Magnus Cort Carlos Canal Giovanni Lonardi

Results powered by FirstCycling.com