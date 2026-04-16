Ivan Romeo (Movistar Team) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape du Tour de Galice 2026 (O Gran Camiño). Dans le final, alors qu’un groupe de favoris s’est détaché dans la dernière difficulté du jour, le champion d’Espagne place son accélération décisive à 10 km de l’arrivée avant de faire parler ses talents de rouleur et de s’imposer en solitaire. Il devance Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) et Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA). 6ème de l’étape, Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) s’empare du maillot jaune de leader, 02″ devant Pinarello.
Iván Romeo does it the way he always does, solo to win stage 3 of O Gran Camiño! 🔥 All his pro wins? Solo! #OGC26https://t.co/AbQuXWLDD0 pic.twitter.com/043eCoGgTF
— Eemeli (@LosBrolin) April 16, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour de Galice 2026
- Ivan Romeo
- Alessandro Pinarello
- Abel Balderstone