La quatrième édition d’O Gran Camiño s’élance ce mercredi 26 février. Qui succédera à Jonas Vingegaard ? Voici le parcours et les favoris.

Le Gran Camiño 2025, O Gran Camiño en galicien, a lieu du 26 février au 2 mars. Les coureurs s’élanceront pour quatre étapes vallonnées et un contre-la-montre individuel dans la région de Galice, au nord-ouest de l’Espagne. Créée en 2022, cette course par étape est inscrite au calendrier UCI Europe Tour et rapporte donc 125 points au vainqueur du classement général. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) est le double vainqueur sortant de l’épreuve. En 2024, le Danois avait devancé Lenny Martinez (Groupama-FDJ) et Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Cette année, Vingegaard et la Visma | Lease a Bike ne sont pas au départ contrairement à Derek Gee (Israel – Premier Tech), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team), ou encore Rémy Rochas (Équipe continentale Groupama-FDJ), qui font figure de favoris.

Le palmarès d’O Gran Camiño

Le parcours d’O Gran Camiño 2025

1ère étape : Maia -> Matosinhos. (189,7 km)

2ème étape : Marín -> A Estrada (133,1 km)

3ème étape (CLM individuel) : Ourense -> Pereiro de Aguiar (15,5 km)

4ème étape : A Pobra do Brollón -> O Cebreiro (136,4 km)

5ème étape : Betanzos -> Santiago de Compostela (159,87 km)

Les favoris d’O Gran Camiño 2025





Derek Gee (Israel – Premier Tech) ★★★★





Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) ★★★





Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) ★★★





Johannes Kulset (Uno-X Mobility) ★★★





Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) ★★





Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) ★★





Carlos Canal (Movistar Team) ★★





Frederik Dversnes (Uno-X Mobility) ★





Rémy Rochas (Équipe continentale Groupama-FDJ) ★





Magnus Cort (Uno-X Mobility) ★





La startlist d’O Gran Camiño 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre O Gran Camiño 2025

O Gran Camiño 2025 sera diffusée en direct sur les antennes d'Eurosport.