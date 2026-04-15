Carlos Canal (Movistar Team) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour de Galice 2026 (O Gran Camiño). Originaire de la région, Carlos Canal a décroché sa première victoire chez les professionnels en réglant un groupe de 35 coureurs au sprint. Il devance Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) et Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH). Distancé dans le final, Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG) cède son maillot jaune de leader à Rafael Reis (Anicolor / Campicarn), deuxième du CLM inaugural ce mardi.
Carlos Canal wins the second stage of O Gran Camiño and takes his first ever pro win! 2/2 first pro wins in this race now. #OGC26 pic.twitter.com/pR9GDEyJ41
— Eemeli (@LosBrolin) April 15, 2026
Le classement de la 2ème étape du Gran Camiño 2026
- Carlos Canal
- Mats Wenzel
- Eric Antonio Fagúndez
