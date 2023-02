3 jours de course et déjà 4 victoires pour Jonas Vingegaard en 2023 ! Le Danois a remporté, ce dimanche, la 4ème et dernière étape du Gran Camiño. Au terme des 18 kilomètres de contre-la-montre, Vingegaard devance son coéquipier de la Jumbo-Visma Rohan Dennis, +35″ et William Barta (Movistar Team), +59″. Au général, Jesus Herrada (Cofidis) et Ruben Guerreiro (Movistar Team) complètent le podium derrière le Danois. Pour sa première course de la saison, Vingegaard a impressionné en remportant les 3 étapes de ce Gran Camiño ainsi que le classement général. Le dernier vainqueur du Tour de France retrouvera Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) la semaine prochaine au départ de Paris-Nice.

La réaction du vainqueur, Jonas Vingegaard

« Ce fut une excellente semaine pour nous. Cela n’aurait pas pu être mieux. Nous avons gagné trois étapes et le classement général, donc je suis vraiment content. J’ai une forte envie de gagner et ma forme est bonne. Nous pouvons rentrer chez nous heureux. C’était une préparation idéale pour Paris-Nice. O Gran Camino est une super course. Malgré le mauvais temps, j’ai passé un moment fantastique ici. C’est une course cool avec un parcours difficile. »

La réaction de Frans Maassen, directeur sportif de la Jumbo-Visma

« Nous espérions ce résultat. Jonas a montré qu’il était prêt pour Paris-Nice. Ce sera un bon test contre le reste des meilleurs coureurs mondiaux. Jonas était là pour peaufiner. Cela a bien fonctionné. Même si le la météo n’a pas toujours été idéale, c’était quand même une belle course pour débuter la saison. Quand on a besoin de contrôler la course, il est indispensable d’avoir sept bons coureurs avec soi. On avait un bon mélange d’hommes expérimentés et de jeunes coureurs. Les gars de l’équipe de développement ont fait un excellent travail et ont beaucoup appris. »

Le classement de la 4ème étape du Gran Camiño