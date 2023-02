Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté, ce samedi, la 3ème étape du Gran Camiño. Raccourcie en raison des conditions météo difficiles, l’étape étaint longue de 127 km et arrivait au sommet de l’Alto de Castelo (3,7 km à 6,4%). Parfaitement lancé par son coéquipier Attila Valter, Vingegaard a placé son accélération à 2 kilomètres de l’arrivée. Il s’impose en solitaire et signe son deuxième succès en deux jours de course (1ʳᵉ étape arrêtée, nldr). Ruben Guerreiro (Movistar Team) prend la deuxième place, devant Attila Valter qui parvient à prendre la troisième place après avoir emmené son leader. Au général, Vingegaard compte désormais 53″ d’avance sur son dauphin, Ruben Guerreiro.

Le classement de la 3ème étape du Gran Camiño