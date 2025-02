Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Gran Camiño 2025. Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, le Danois a réglé un groupe composé d’une trentaine de coureurs au sprint. Maillot jaune sur les épaules, Cort a levé les bras devant Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) et Carlos Canal (Movistar Team). Rémy Rochas (Équipe continentale Groupama-FDJ) est 7ᵉ.

