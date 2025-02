Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Gran Camiño 2025. Le Danois s’est imposé au sprint dans les rues de Matosinhos au Portugal. Il devance Santiago Mesa (Efapel Cycling) et Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). À 32 ans, Cort décroche sa 32ᵉ victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot de leader de cet O Gran Camiño 2025.

Magnus Cort wins the first stage of O Gran Camiño! 👨#OGC25https://t.co/nixZSwUy9y pic.twitter.com/pICMbUc8yL

— Eemeli (@LosBrolin) February 26, 2025