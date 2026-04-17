Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape du Tour de Galice 2026 (O Gran Camiño). Le Britannique a fait la diffèrence dans les plus forts pourcentages de la montée finale de l’Alto de Cabeza de Meda (5,1 km à 9,4 %). Il devance Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike), +46″, et le leader de la course, Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), +1:04″. Adam Yates décroche sa première victoire de la saison et s’empare du maillot jaune de leader à la veille de l’arrivée, 34″ devant Nordhagen.

Adam Yates storms to the stage win and moves into the race lead 🫡⛈️ Just one more test remains in O Gran Camino. pic.twitter.com/KXmupyixzO — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 17, 2026

Le classement de la 4ème étape du Gran Camiño 2026

Adam Yates Jørgen Nordhagen Alessandro Pinarello

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