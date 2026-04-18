Alsessandro Pinarello (NSN Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 5ème étape du Tour de Galice 2026 (O Gran Camiño). Alors qu’Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) a imposé son rythme dans la montée finale de Monte Trega, le maillot jaune s’est fait déborder par Pinarello sur les pavés. L’Italien a résisté jusqu’à la ligne pour s’imposer la première fois chez les professionnels, à 22 ans. Il devance Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) et Adam Yates, qui remporte le classement général. Nordhagen et Pinarello complètent le podium final.
Alessandro Pinarello remporte la dernière étape du Gran Camiño, avec son final spectaculaire !
Adam Yates remporte le classement général après sa victoire d’étape hier. #lequipeVELO pic.twitter.com/spnmcQEzeW
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 18, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour de Galice 2026
- Alsessandro Pinarello
- Jørgen Nordhagen
- Adam Yates
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