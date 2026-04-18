Alsessandro Pinarello (NSN Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 5ème étape du Tour de Galice 2026 (O Gran Camiño). Alors qu’Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) a imposé son rythme dans la montée finale de Monte Trega, le maillot jaune s’est fait déborder par Pinarello sur les pavés. L’Italien a résisté jusqu’à la ligne pour s’imposer la première fois chez les professionnels, à 22 ans. Il devance Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) et Adam Yates, qui remporte le classement général. Nordhagen et Pinarello complètent le podium final.

Le classement de la 5ème étape du Tour de Galice 2026
  1. Alsessandro Pinarello
  2. Jørgen Nordhagen
  3. Adam Yates

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Crédit : NSN Cycling Team