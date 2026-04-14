Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mardi, la 1ère étape du Tour de Galice 2026 (O Gran Camiño). Au terme de ce contre-la-montre inidividuel de 15 km autour de Torre de Hércules, le Danois a réalisé le meilleur temps en 17:43″, à près de 51 Km/h de moyenne. Il devance les Portugais Rafael Reis (Anicolor / Campicarn), +16″, et Nelson Oliveira (Movistar Team), +17″. À 26 ans, Johansen décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot jaune de ce Tour de Galice 2026.
A statement victory from Johansen 💪🏻
Julius Johansen beats former Anicolor teammate Rafael Reis by 16″ to claim the Stage 1 time trial at O Gran Camiño for UAE Team Emirates XRG 🔥 pic.twitter.com/Zf8irqJUu2
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 14, 2026
Le classement de la 1ère étape du O Gran Camiño 2026
- Julius Johansen
- Rafael Reis
- Nelson Oliveira
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