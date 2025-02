Derek Gee (Israel – Premier Tech) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Gran Camiño 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel vallonné de 15,6 km, le Canadien a réalisé le meilleur temps en 23:17″, à plus de 40 km/h de moyenne. Il devance Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), +17″, et Maxime Decomble (Groupama-FDJ), +21″. Derek Gee fait coup double et s’empare de la tête du classement général, 05″ devant Magnus Cort (Uno-X Mobility).

⏱🔨 Qué gran crono de Derek Gee en @ograncamino_thr… ¡y cómo se ha defendido Magnus Cort! 🇨🇦 El canadiense estrena a @IsraelPremTech en Europa y se sitúa líder en #OGC25… con solo 5″ sobre el danés, 4º en la CRI 💙🚴🏼‍♂️ Lo viviste en #LaCasaDelCiclismo: #E2 y Max pic.twitter.com/orP3Fcz13X — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 28, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Gran Camiño 2025

Derek Gee Davide Piganzoli Maxime Decomble

