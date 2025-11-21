NSN et Stoneweg lancent l’équipe suisse NSN Cycling Team, qui a racheté la licence World Tour d’Israel – Premier Tech.

La société internationale de sport et de divertissement NSN (Never Say Never) et Stoneweg, plateforme d’investissement mondiale basée à Genève, en Suisse, ont créé une coentreprise dans le cyclisme professionnel sur route remplaçant l’actuelle équipe Israel – Premier Tech, qui a perdu ses deux partenaires titres. L’équipe WorldTour s’appellera désormais NSN Cycling Team, et l’équipe Conti, NSN Development Team. NSN Cycling Team est une équipe suisse, avec une structure espagnole basée à Barcelone et Gérone. Cette nouvelle ère marque une étape importante dans le développement de l’équipe et offre l’opportunité de s’associer à des organisations partageant les mêmes valeurs d’ambition, d’excellence et la volonté d’inspirer par le sport.

Kjell Carlström, directeur général de NSN Cycling Team :

« Nous sommes fiers d’accueillir NSN et Stoneweg au sein de l’équipe et d’annoncer notre nouveau nom et notre nouvelle identité : NSN Cycling Team. L’acquisition de la licence de l’équipe par NSN, et son rôle ultérieur dans ses opérations, représentent une opportunité d’accueillir l’investissement d’un leader mondial du sport et du divertissement. Son expertise sera un atout précieux pour l’équipe et nos partenaires. NSN partage notre engagement envers l’innovation, le développement et le dépassement des limites du cyclisme. Notre relation de longue date avec Stoneweg constitue le socle de ce nouveau partenariat et, ensemble, nous avons des objectifs ambitieux pour le prochain cycle WorldTour. C’est un nouveau chapitre passionnant pour l’équipe et nous sommes impatients de faire nos débuts sous le nom de NSN Cycling Team. »

Grâce à cette opération, NSN renforce sa présence dans le sport et le divertissement à l’échelle mondiale. Depuis sa création il y a sept ans, la société a développé des projets dans les domaines du football, de la musique, de la production audiovisuelle, du marketing, ainsi que de la gestion de marques et de talents. En 2025, elle a organisé sept matchs amicaux à travers le monde, dont la tournée latino-américaine de trois matchs de l’Inter Miami et deux rencontres entre les Légendes du Barça et du Real Madrid au Mexique et au Salvador. De plus, NSN possède une équipe de deuxième division danoise, le Helsingør FC, gère une branche dédiée à la représentation de jeunes footballeurs et détient une participation majoritaire dans GUAVA, la marque de vélos gravel.

Joel Borràs, président et fondateur de NSN :

« S’immerger dans le monde du cyclisme, un sport d’envergure mondiale, représente un défi de taille pour NSN. C’est une formidable opportunité d’explorer de nouvelles façons de communiquer et de créer des liens avec un sport qui partage les valeurs de notre entreprise, et pour l’équipe cycliste NSN d’insuffler une nouvelle passion à un sport qui inspire des millions de personnes depuis des années. Nous tenons à remercier Stoneweg pour son soutien indéfectible dans la réalisation de ce projet passionnant, qui ouvre pour nous une nouvelle voie prometteuse dans le monde du sport. Nous n’aurions pu trouver meilleur partenaire pour donner un nouvel élan à cette équipe. »

NSN a finalisé cette opération grâce au soutien de Stoneweg, plateforme d’investissement basée en Suisse et fondée il y a 10 ans par Jaume Sabater, partenaire de l’équipe depuis 2023. Avec cette acquisition, l’équipe devient le principal vecteur de l’engagement de NSN dans le monde passionnant du cyclisme, marquant ainsi une nouvelle étape pour NSN et pour l’équipe. Après plusieurs projets communs, NSN et Stoneweg ont officialisé leur alliance stratégique en signant un accord faisant de Stoneweg une actionnaire de NSN, avec pour objectif de continuer à soutenir des projets d’envergure dans le monde du sport et du divertissement.

Jaume Sabater, PDG du groupe Stoneweg :

« Le lancement de l’équipe cycliste NSN est un moment de grande fierté pour nous tous et nous sommes ravis de collaborer avec Kjell et toute l’équipe afin de garantir notre compétitivité au plus haut niveau du cyclisme mondial dans les années à venir. Le cyclisme est un sport qui promeut des valeurs auxquelles nous croyons profondément, de l’ambition à la persévérance, en passant par l’esprit d’équipe et l’intégrité. Notre nouvelle équipe WorldTour a pour ambition d’incarner ces principes et d’inspirer la prochaine génération de coureurs et de supporters. »