Quelques semaines après le retrait d’Israel, l’entreprise Premier Tech se dissocie de l’équipe, qui va donc perdre ses deux sponsors principaux.

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, l’entreprise Premier Tech a décidé de se retirer de son rôle de co-sponsor principal de l’équipe Israel – Premier Tech, avec effet immédiat. Israel va également se retirer de l’équipe en 2026. La formation, qui va retrouver le statut World Tour l’année prochaine, perd donc ses deux sponsors titres pour la saison prochaine.

Le communiqué de Premier Tech

« Bien que nous ayons pris note de la décision de l’équipe de changer de nom pour la saison 2026, la raison principale pour laquelle Premier Tech sponsorisait l’équipe a été éclipsée au point qu’il nous est devenu impossible de poursuivre notre partenariat. Avant toute chose, nous tenons à remercier l’équipe – coureurs et staff – pour ces quatre saisons inoubliables passées à leurs côtés, et à saluer leurs incroyables performances et leur professionnalisme, sur et en dehors des routes ».

« Nous sommes impliqués dans le cyclisme depuis 30 ans, mais surtout, nous sommes passionnés par nos secteurs d’activité, nos marchés, nos clients et nos collaborateurs depuis 1923. Ils sont au cœur même de notre raison d’être et de l’existence de Premier Tech. Nous souhaitons que chacun de ces acteurs soit fier et enthousiaste d’être associé à Premier Tech, à ses marques, à ses produits et à ses services. L’ambition de Premier Tech en cyclisme a toujours été de créer des liens à tous les niveaux de ce sport, permettant ainsi aux athlètes et au personnel d’atteindre leur plein potentiel. Soutenir la croissance du cyclisme, ainsi que le développement des cyclistes québécois et canadiens, est au cœur de cet engagement et le restera. »